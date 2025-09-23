Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
- Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
- Ραΐς, Ραΐδα
- Ίρις, Ίριδα
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας
Ανατολή ήλιου: 07:14
Δύση ήλιου: 19:20
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά
Σελήνη 1.4 ημερών
