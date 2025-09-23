Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων Ξανθίππης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ξανθίππη, Ξανθή, Ξανθούλα, Ξάνθιππος
  • Πολυξένη, Ξένη, Ξένια
  • Ραΐς, Ραΐδα
  • Ίρις, Ίριδα

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αμφισεξουαλικότητας

Ανατολή ήλιου: 07:14

Δύση ήλιου: 19:20

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 1.4 ημερών

