Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νεφέλη*
  • Βήλη, Βίλια
  • Ευνίκη, Ευνίκα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων
  • Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου

Ανατολή ήλιου: 06:46

Δύση ήλιου: 17:31

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 6.2 ημερών

