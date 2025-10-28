Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Νεφέλη*
- Βήλη, Βίλια
- Ευνίκη, Ευνίκα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων
- Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου
Ανατολή ήλιου: 06:46
Δύση ήλιου: 17:31
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 44 λεπτά
Σελήνη 6.2 ημερών
