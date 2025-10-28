Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 28 Οκτωβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Σκέπης, Αγίων Βήλης και Ευνίκης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Νεφέλη*

Βήλη, Βίλια

Ευνίκη, Ευνίκα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Μεταμοσχεύσεων

Διεθνής Ημέρα Κινουμένου Σχεδίου

Ανατολή ήλιου: 06:46

Δύση ήλιου: 17:31

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 44 λεπτά

Σελήνη 6.2 ημερών