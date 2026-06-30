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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Μελίτωνος μάρτυρος, Αγίου Γερβασίου του εν Πάτραις.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα*
  • Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης
  • Γερβάσιος, Γερβασία*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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