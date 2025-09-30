Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης
Ανατολή ήλιου: 07:20
Δύση ήλιου: 19:10
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 50 λεπτά
Σελήνη 7.7 ημερών
