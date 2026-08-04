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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pexels
Παγωτό | Pexels
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Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Μαξιμιλιανός
  • Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστή

Ανατολή ήλιου: 06:30

Δύση ήλιου: 20:31

Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά

Σελήνη 20.4 ημερών

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