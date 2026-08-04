Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου

Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαξιμιλιανός
- Ξακουστός, Εξακουστοδιανός, Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστή
Ανατολή ήλιου: 06:30
Δύση ήλιου: 20:31
Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 1 λεπτά
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