Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ερμαίος, Ερμαίας
  • Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος

Ανατολή ήλιου: 06:54

Δύση ήλιου: 17:23

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 13.4 ημερών

