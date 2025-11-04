Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, Εθνική εορτή, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρα Ερμείου του πρεσβυτέρου, Οσίου Ιωαννικίου του Μεγάλου, Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη του Ομολογητή.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ερμαίος, Ερμαίας
- Ιωαννίκιος, Ιωανίκιος
Ανατολή ήλιου: 06:54
Δύση ήλιου: 17:23
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 13.4 ημερών
