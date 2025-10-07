Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα*
- Βάκχος, Βάκχη, Βακχία
- Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:26
Δύση ήλιου: 18:59
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 15 ημερών
