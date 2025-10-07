Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα*
  • Βάκχος, Βάκχη, Βακχία
  • Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 18:59

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 15 ημερών

