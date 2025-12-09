Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Σύλληψις της Αγίας Άννης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς
  • Παγκόσμια Hμέρα μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών

Ανατολή ήλιου: 07:29

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 19.7 ημερών

