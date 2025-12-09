Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η Σύλληψις της Αγίας Άννης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς
- Παγκόσμια Hμέρα μνήμης των θυμάτων των Γενοκτονιών
Ανατολή ήλιου: 07:29
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 19.7 ημερών
