Επεισόδια στο ΑΠΘ: Το Υπουργείο Παιδείας ζητάει εξηγήσεις - Διορία 48 ωρών

Απαντήσεις εντός 48 ωρών ζητά το υπουργείο Παιδείας από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τη νύχτα έξω από το campus, την ώρα που εντός του πανεπιστημιακού χώρου βρισκόταν σε εξέλιξη πάρτι. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε 309 προσαγωγές.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο τονίζει ότι έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση τόσο από τις Πρυτανικές Αρχές και τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του ΑΠΘ, όσο και από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διευκρινιστούν κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών είναι το αν η εκδήλωση ήταν σε γνώση των πανεπιστημιακών οργάνων, εάν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα και αν είχε δοθεί άδεια, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας φύλαξης του Ιδρύματος.

Παράλληλα, ζητούνται λεπτομέρειες για τα ακριβή περιστατικά, την έκταση των επεισοδίων, αλλά και το αν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή προκλήθηκαν καταστροφές εντός των πανεπιστημιακών χώρων.

Διαβάστε ακόμα: Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τις 309 έφτασαν οι προσαγωγές - Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός

Όπως επισημαίνεται, οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ οφείλουν εντός 48 ωρών να καταγράψουν τόσο τις ενέργειες που έχουν ήδη γίνει όσο και εκείνες που πρόκειται να ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 5224/25. Το υπουργείο υπογραμμίζει ότι η Πολιτεία διαθέτει πλέον ένα σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στα πανεπιστήμια, το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία εξαίρεση, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Τέλος, τονίζεται ότι οι ευθύνες θα αναζητηθούν και θα αποδοθούν, με το υπουργείο Παιδείας να δηλώνει πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλιση της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.