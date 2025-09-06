Σκηνικό έντασης αυτήν τη στιγμή στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, στο περιθώριο της μεγαλειώδους συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα Τέμπη με μολότοφ και χημικά από πλευράς αστυνομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reader, ομάδα ατόμων αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και κινήθηκε προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, και επιτέθηκε με «βόμβες» μολότοφ.

Δυνάμεις των ΜΑΤ «απάντησαν» με χημικά, την ώρα που η ένταση στο Σύνταγμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκατέρωθεν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ, πέτρες και δακρυγόνα.

Το σκηνικό έντασης έχει «μεταφερθεί» σε όλη την πλατεία Συντάγματος, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση για τα Τέμπη, με αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ να κυνηγούν διαδηλωτές στα γύρω στενά του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα πράγματα «ηρέμησαν» στην πλατεία Συντάγματος, ενώ κόσμος απομακρύνθηκε προς διάφορες κατευθύνσεις, όπως την Πανεπιστημίου και το Μοναστηράκι. Μάλιστα, έχουν γίνει συλλήψεις χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα ο αριθμός τους.

Επεισόδια στο Σύνταγμα για τα Τέμπη | Eurokinissi