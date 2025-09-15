Επεισοδιακή ληστεία στην Ηλεία: Τους «έπιασαν» στην 117 Πτέρυγα Μάχης

Μία επεισοδιακή ληστεία σημειώθηκε χθες (14/9) στην Ηλεία, στην Ανδραβίδα πιο συγκεκριμένα, με τους αστυνομικούς του ομώνυμου Αστυνομικού Τμήματος και την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της 117 Πτέρυγας Μάχης να συλλαμβάνουν δύο άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ληστείας σε βάρος αλλοδαπού και παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση.

Οι δύο ληστές, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, προσπάθησαν με τη χρήση βίας να κλέψουν το κινητό ενός αλλοδαπού εργάτη γης, και μετά τη ληστεία, προσπάθησαν να κρυφτούν στην 117 Πτέρυγα Μάχης, όπου έγιναν αντιληπτοί από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης και συνελήφθησαν.

Ηλεία: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το συμβάν

«Συνελήφθησαν, χθες 14-9-2025, το απόγευμα στην Ανδραβίδα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης και από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της 117 Πτέρυγας Μάχης Ανδραβίδας, δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα ληστείας σε βάρος αλλοδαπού και παράνομη είσοδο σε στρατιωτική εγκατάσταση

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι με χρήση σωματικής βίας και απειλές αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν κινητό τηλέφωνο και χρήματα από αλλοδαπό εργάτη γης και μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή εισερχόμενοι στην 117 ΠΜ, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν άμεσα και να ακινητοποιηθούν από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρας Αμαλιάδας».