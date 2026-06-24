Επεισόδιο σε πτήση για Χανιά: Κάπνιζαν στην τουαλέτα - Επιτέθηκαν σε αστυνομικό

Αναστάτωση επικράτησε σε πτήση από τη Βαρσοβία στα Χανιά, λόγω δύο επιβατισσών που αρνούνταν να υπακούσουν τους βασικούς κανόνες μέσα στην καμπίνα.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το neakriti.gr, οι δύο γυναίκες προκάλεσαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης, καθώς φέρονται να αγνόησαν επανειλημμένα τις οδηγίες του πληρώματος.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κάπνιζαν εντός της τουαλέτας του αεροσκάφους, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας.
Το πλήρωμα ενημέρωσε τις Αρχές και αστυνομικοί τις περίμεναν στο αεροδρόμιο, όπου προχώρησαν στη σύλληψή τους.
Αλλά και τότε δεν ηρέμησαν τα πνεύματα, καθώς οι γυναίκες αντιστάθηκαν σθεναρά στους αστυνομικούς και η μία χτύπησε έναν στο χέρι.
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