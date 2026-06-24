Αίγιο: Μία υπόθεση γρίφος που δεν λέει να λυθεί - Νέες δηλώσεις Δημογλίδου για το έγκλημα

Πολλά παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Τα έως τώρα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έχουν ρίξει «φως» στο μυστήριο, το αντίθετο, μάλιστα, έχουν προκαλέσει πονοκέφαλο στους ερευνητές.

Σύμφωνα με την πλευρά του 65χρονου προφυλακισθέντα για τη δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου, από την εξέταση DNA προκύψαν ίχνη της μητέρας στα χέρια του γιου και εκείνου στα χέρια τα δικά της.

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, επεσήμανε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δίνει η πλευρά του άνδρα, αλλά εξήγησε πως δεν είναι δύσκολο να μεταφερθεί γενετικό υλικό στα χέρια, αρκεί ένα άγγιγμα.

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«Αυτό που μας εξηγούν οι επιστήμονες είναι πως δεν είναι δύσκολο να βρεθεί γενετικό υλικό στα χέρια, η απλή επαφή μπορεί να φέρει γενετικό υλικό στα χέρια».

Ενημέρωσε πως στα εγκληματολογικά δικαστήρια συνεχίζεται η έρευνα των πειστηρίων, με τον 65χρονο να παραμένει ο μοναδικός ύποπτος στο «κάδρο», αφού δεν διαπιστώνεται παρουσία και άλλου ατόμου στον χώρο.

Η ίδια επεσήμανε πως οι Αρχές αναμένουν όλα τα στοιχεία από τις εξετάσεις για να μπορέσουν να έχουν πλήρη εικόνα των όσων συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

«Το σίγουρο είναι» είπε, «πως δεν προκύπτει παρουσία τέταρτου ατόμου, πλην των θυμάτων και του κατηγορούμενου. (...) Είναι ο βασικός ύποπτος από τη στιγμή που δεν υπάρχει εμπλοκή άλλου ατόμου και είσοδος και έξοδος άλλου ατόμου» από το σπίτι στο Αίγιο.