Επεισόδιο στο Ειρηνοδικείο: Δικηγόρος δέχθηκε επίθεση με χαστούκια και γροθιές

Θύμα άγριας επίθεσης από σύζυγο και αντίδικο της εντολέως της έπεσε τη Δευτέρα (29/9) μία γυναίκα δικηγόρος στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, με τον άνδρα να ασκεί, αρχικά, λεκτική βία σε βάρος της Ζωής Σπυροπούλου και στη συνέχεια, να τη χαστουκίζει και να τη γρονθοκοπεί.

Η δικηγόρος και θύμα της επίθεσης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών μίλησε στον Alpha και στην εκπομπή «Super Κατερίνα», περιγράφοντας μεταξύ άλλων το συμβάν: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε ο αντίδικος και σύζυγος της εντολέως μου».

Το συμβάν καταγράφηκε κατά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας σε υπόθεση επιμέλειας ανήλικου τέκνου, αμέσως κλήθηκε η ΕΛΑΣ και το ΕΚΑΒ, ενώ ο δράστης της επίθεσης ο οποίος προσπάθησε να αποχωρήσει από τα Δικαστήρια, θα δικαστεί στο Γ’ Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στις 7 Οκτωβρίου 2025.

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Καταδικάζει ο δικηγορικός κόσμος

Την επίθεση καταδίκασε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός: «Δηλώνουμε την απόλυτη συμπαράσταση προς την συνάδελφό μας – θύμα της επίθεσης και θα είμαστε εμπράκτως στο πλευρό της κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε βάρος του δράστη» σημείωσε και πρόσθεσε πως «κάθε επίθεση σε βάρος δικηγόρου θεωρείται για εμάς γροθιά στο Κράτος Δικαίου και την απονομή της Δικαιοσύνης και θα μας βρίσκει ανυποχώρητους στην προάσπιση του λειτουργήματός μας».

Ο κ. Βερβεσός αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης μέτρων, υπενθυμίζοντας συγκεκριμένα «προς όλες τις κατευθύνσεις και ιδία προς τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων, ότι σύμφωνα και με την προσφάτως επικυρωθείσα Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Δικηγορικού Επαγγέλματος, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται στη λήψη συγκεκριμένων προστατευτικών μέτρων για τους δικηγόρους και οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, χωρίς να υφίστανται επιθέσεις, απειλές, παρενοχλήσεις, εκφοβισμό ή αδικαιολόγητη παρεμπόδιση».

Ο πρόεδρος του ΔΣΑ κάλεσε «το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προς αποτροπή τέτοιου είδους επονείδιστων και παραβατικών συμπεριφορών στο μέλλον».