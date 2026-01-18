Μενού

Επεισόδιο στο Ολύμπιον: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες, αύριο στο αυτόφωρο

Έξι άτομα συνελήφθησαν για ένταση στο Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» και δικάζονται αύριο.

Τρικάκια κατά του Αλέξη Τσίπρα
Τρικάκια κατά του Αλέξη Τσίπρα | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM / EUROKINISSI
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες έξω από το Ολύμπιον, λίγο πριν από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» της Αλέξης Τσίπρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα πέταξαν τρικάκια με το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και τη λέξη «ανεπιθύμητος», προκαλώντας μικρή ένταση στον χώρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απομόνωσαν άμεσα και τους προσήγαγαν.

 

Σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο αύριο θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο. Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί συναθροίσεων — καθώς ίσχυε απαγόρευση - καθώς και για απείθεια.

