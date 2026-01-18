Επεισόδιο στο Ολύμπιον: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες, αύριο στο αυτόφωρο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι έξι συλληφθέντες για το επεισόδιο που σημειώθηκε χθες έξω από το Ολύμπιον, λίγο πριν από την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» της Αλέξης Τσίπρα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, τα άτομα πέταξαν τρικάκια με το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού και τη λέξη «ανεπιθύμητος», προκαλώντας μικρή ένταση στον χώρο. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απομόνωσαν άμεσα και τους προσήγαγαν.
Σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο αύριο θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο. Ο εισαγγελέας τους απήγγειλε κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας περί συναθροίσεων — καθώς ίσχυε απαγόρευση - καθώς και για απείθεια.
