Επεκτείνεται η φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Πύρινες γλώσσες καίνε τα σπίτια

Περικυκλωμένο από τις φλόγες είναι, πλέον, το χωριό Βρυσούλα στην Πρέβεζα, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (9/8) σε αγροτοδασική έκταση και είχε ως αποτέλεσμα να κατακαούν σπίτια.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, το μέτωπο στην Πρέβεζα μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο λόγω των θυελλωδών ανέμων, με την πυρκαγιά να περνάει από την κάτω πλευρά του οικισμού, για τον οποίο μάλιστα είχε ηχήσει το 112.

Αστυνομία και εθελοντές απομακρύνουν τους ηλικιωμένους από το χωριό με δυσκολία, καθώς οι κάτοικοι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και παλεύουν με τις «πύρινες γλώσσες» για να σώσουν την περιουσία τους.

Φωτιά στην Πρέβεζα: Κάηκαν δύο σπίτια

Εν τω μεταξύ, δύο σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ αυτήν τη στιγμή οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να γλιτώσουν κάποια άλλα, στις αυλές των οποίων έχει περάσει η φωτιά.

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης και απευθύνουν έκκληση σε όσους έχουν υδροφόρες να τους συνδράμουν.

Υπενθυμίζεται πως στην Πρέβεζα επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 2 οχήματα, 9 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Νωρίτερα, σήμερα, το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους στη Βρυσούλα να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ενώ στη συνέχεια εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Κρανέα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα Πρέβεζας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025