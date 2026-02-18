Επέμβαση της ΕΛΑΣ στο ΑΠΘ μετά από προβολή ταινίας

Επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά υπήρχε από ημέρες τώρα κάλεσμα για την προβολή ταινίας σε ένα από τα φοιτητικά στέκια. Η προβολή προγραμματίστηκε για τις 8 και πραγματοποιήθηκε κανονικά.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, της Κρατικής Ασφάλειας και της Άμεσης Δράσης μπήκαν στη σχολή και προχώρησαν σε 36 προσαγωγές ατόμων.

Η αιτιολογία ήταν πως η κίνηση αυτή ήταν καθαρά προληπτική αφού η προβολή είχε ολοκληρωθεί και τα άτομα παρέμεναν στο χώρο του πανεπιστημίου.

Οι πρυτανικές αρχές, μετά τα πρόσφατα επεισόδια στο πανεπιστήμιο, είχαν δώσει εντολή να μη πραγματοποιείται καμία εκδήλωση στους χώρους του ΑΠΘ και να έχουν αποχωρήσει όλα τα άτομα πριν τις 10 το βράδυ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το αν οι προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις και με ποιες κατηγορίες.