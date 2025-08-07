Σε νέες ράγες θα τρέχει εντός σχεδόν ενός χρόνου το μετρό της Αθήνας, αφού υπεγράφησαν οι συμβάσεις για το πρώτο μεγάλο έργο αναβάθμισης από την έναρξη λειτουργίας του.

Ο προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες επιδομής με την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στο αρχικό βασικό δίκτυο των Γραμμών 2 και 3 (ΣΕΠΟΛΙΑ- ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026.

Νέες ράγες στο μετρό Αθήνας: Πότε θα τρέχει σε «πούπουλα»

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Στέλιου Σακαρέτσιου, εκπρόσωποι της ΣΤΑ.ΣΥ και του αναδόχου του έργου, την Κοινοπραξία «Λεονάρδος Ρήγας Τεχνική Α.Ε.» & «Σιδηροδρομικά Έργα Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Εταιρεία» υπέγραψαν την Πέμπτη 7 Αυγούστου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τη σχετική σύμβαση, ύψους 4.841.900,00€ (πλέον ΦΠΑ).

Είχε προηγηθεί ο απαραίτητος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την περίοδο η παραλαβή των σιδηροτροχιών στα αμαξοστάσια της ΣΤΑ.ΣΥ. Πρόκειται για έργο, που υλοποιεί για λογαριασμό των Σταθερών Συγκοινωνιών η εταιρεία «Άρτεμη Ανώνυμη Εμπορική Μεταποιητική Εταιρία Βιομηχανικών Ειδών Μετάλλου», ύψους 2.441.219,00 € (πλέον ΦΠΑ).

Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση ή καθυστερημένη αντίδραση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου, με στόχο τη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται κυρίως σε καμπύλα τμήματα των γραμμών 2 και 3, όπου υπάρχει αυξημένος μηχανικός καταπονητισμός και σχεδιάστηκαν εγκαίρως με βάση τεχνικά δεδομένα και πρόβλεψη φθοράς, ώστε να μην υπάρξουν αιφνιδιασμοί.