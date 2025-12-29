Επιχειρήσεις ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για κλοπή χαλκού και κατοχή όπλων σε Διαβατά και Θέρμη

Αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς, ηλικίας 16, 17 και 18 ετών, στην περιοχή των Διαβατών στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητα καλωδίων χαλκού χωρίς να μπορούν να δικαιολογήσουν τη νόμιμη προέλευσή τους.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι οι δύο εξ αυτών δεν είχαν εκδώσει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως προβλέπεται.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας εντόπισαν στη Θέρμη έναν 60χρονο ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου -καθώς και στο όχημά του- βρέθηκε οπλισμός.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν τέσσερις αναδιπλούμενοι σουγιάδες, ένα μαχαίρι-πολυεργαλείο, ένα αεροβόλο πιστόλι με μεταλλικά σφαιρίδια, συσκευασία με 185 σφαιρίδια και ένα σκοπευτικό ερυθράς κουκίδας.