Επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Πληροφορίες για τραυματία

Επιχείρηση απεγκλωβισμού διάσωσης οκτώ ορειβατών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία λαμβάνει χώρα αυτή την ώρα από χαράδρα στον Ταΰγετο.

Οι ορειβάτες, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν στη χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα.

Η κρατική τηλεόραση δεν κάνει λόγο για τραυματίες, ωστόσο στον ΣΚΑΪ γίνεται λόγος για τραυματισμό ενός ατόμου.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 13:15 και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 41 Πυροσβέστες, δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να συνδράμει και ελικόπτερο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων από αέρος.

Παράλληλα, στο σημείο επιχειρούν δεκαπέντε πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λακωνίας, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις καθώς και εθελοντικές ομάδες.