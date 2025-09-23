Προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη δυτική Ευρώπη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει στη χώρα μας, οπότε η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Ο μετεωρολόγος του Open εξηγεί ότι η ατμοσφαιρική διάταξη, γνωστή ως «Εμποδιστής Ρεξ», μπορεί να προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες, κυρίως στη βόρεια Ευρώπη. Παράλληλα, το κύμα κακοκαιρίας θα παραμείνει ενεργό και θα στροβιλίζεται για αρκετές ημέρες, οδηγώντας και σε πτώση της θερμοκρασίας.

Η αλληλεπίδραση των θερμών θαλασσών με τις ιδιαίτερα ψυχρές αέριες μάζες αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τα φαινόμενα, όπως τονίζει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και προσθέτει «επειδή βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μας, πρέπει να βρισκόμαστε σε μία ετοιμότητα, γιατί όπως όλα δείχνουν προς το τέλος της εβδομάδας κατά πολλές πιθανότητες, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα χτυπήσει την πόρτα και της χώρας μας».

Ευνοϊκές μέχρι και το Σάββατο οι συνθήκες, αλλάζει ο καιρός από Κυριακή

Μέχρι και το Σάββατο οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν ευνοϊκές. Από την Κυριακή όμως και στις αρχές της νέας εβδομάδας, οι τελευταίες προγνώσεις δείχνουν μετατόπιση του συστήματος ανατολικά, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πρόκειται για έντονα φαινόμενα που σηματοδοτούν μια απότομη και επικίνδυνη είσοδο στο φθινόπωρο. Οι θερμές ελληνικές θάλασσες θα δίνουν συνεχώς ενέργεια στην κακοκαιρία, ενώ ο ψυχρός αέρας από τον αντικυκλώνα της βόρειας Ευρώπης θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα επικίνδυνο καιρικό σκηνικό, με έντονη δραστηριότητα σε Ιταλία, Ισπανία και Βαλκάνια.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα (23/9), προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, με τάση ενίσχυσης από την Πέμπτη.

Οι θερμοκρασίες ξεκινούν χαμηλές στη βόρεια Ελλάδα, ενώ αργότερα θα ανέβουν, φτάνοντας τοπικά και τους 32°C.

Στην Αττική, ο καιρός αναμένεται ήπιος χωρίς αξιόλογα φαινόμενα, ενώ μέτριος βοριάς αναμένεται το μεσημέρι – απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω από τους 30°C. Στη Θεσσαλονίκη, θα έχει ηλιοφάνεια με εξασθενημένους άνεμους και τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 28°C.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Η Ελλάδα θα παραμείνει εκτός της τροχιάς της κακοκαιρίας έως και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη όμως, έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις θα πλήξουν τα Βαλκάνια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο διαφαίνεται σταδιακή μετατόπιση της κακοκαιρίας προς τη χώρα μας. Η Κυριακή φέρνει πιο καθαρή εικόνα: δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα δεχθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται πως θα επιμείνει για αρκετές ημέρες, διαμορφώνοντας μια κατάσταση που ο μετεωρολόγος χαρακτηρίζει ως «ιδιαίτερα επικίνδυνη». Η τελική ένταση με την οποία θα επηρεαστεί η χώρα μας θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή και το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν καλές, με λίγη ψύχρα και βοριάδες κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές την Πέμπτη.