Επικίνδυνη καθίζηση στον Πειραιά: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακτή Μιαούλη 

Μεγάλη συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στον Πειραιά, καθώς επικίνδυνη καθίζηση στην άκρη της ασφάλτου ανάγκασε τις αρχές να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω της καθίζησης οδοστρώματος στην οδό Ιάσωνος, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου, έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη στην περιοχή του Πειραιά.