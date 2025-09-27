Επικίνδυνος και με «βαρύ» παρελθόν ο αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών: Είχε πυροβολήσει αστυνομικό

Ένα «βαρύ» ποινικό παρελθόν φαίνεται ότι έχει ο αρχηγός του κυκλώματος ναρκωτικών με τζίρο 8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς είχε πυροβολήσει αστυνομικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχηγός της συμμορίας, φέρεται ένας 39χρονος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία, αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Τότε είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Για την σύλληψή του στην Πετρούπολη, επιστρατεύτηκε η ΕΚΑΜ, καθώς θεωρείται επικίνδυνος κακοποιός που ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται ένας 36χρονος, που είχε την επίβλεψη της φυτείας και φρόντιζε για τον εφοδιασμό των καλλιεργητών με τρόφιμα και εργαλεία.

Η 35χρονη που συνελήφθη ήταν υπεύθυνη για τις ασφαλείς μετακινήσεις του αρχηγού και για να βρίσκει χώρους για την αποθήκευση των ναρκωτικών. Η 34χρονη ήταν η ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η 73χρονη έκρυβε ποσότητες ινδικής κάνναβης στο σπίτι της στο Κερατσίνι.