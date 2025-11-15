Επίσκεψη Ζελένσκι: Εντολή της αστυνομία για απαγόρευση συναθροίσεων - Οι αποκλεισμένες περιοχές

Στην απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, προχώρησε η αστυνομία, σε περιοχές τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και στα Βόρεια προάστια, με αφορμή την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ η «απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από την διεξαγωγή συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις εν λόγω περιοχές»

Επίσκεψη Ζελέσνκι: Ποιες περιοχές θα είναι αποκλεισμένες

Βάσει του σχεδιασμού της ΕΛΑΣ, οι συναθροίσεις απαγορεύονται στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.



