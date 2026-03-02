Επιστράτευση στην Ελλάδα: Πότε γίνεται και ποιοι καλούνται - Οι ηλικίες και αναλυτικές οδηγίες

Η επιστράτευση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της Εθνικής Άμυνας. Σκοπός της είναι η ανάκληση,­ κατάταξη και τοποθέτηση των εφέδρων στις στρατιωτικές μονάδες, προκειμένου να γίνει δυνατή η μετάπτωση των μονάδων στην πολεμική τους σύνθεση και οργάνωση.

Η επιστράτευση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, τη γενική και τη μερική. Η γενική επιστράτευση αφορά την εμπόλεμη κατάσταση (κόκκινος συναγερμός), ενώ η μερική επιστράτευση (πορτοκαλί συναγερμός) όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος.

Ποιους περιλαμβάνει η επιστράτευση

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η Εφεδρεία του Στρατού Ξηράς περιλαμβάνει όλους τους εκπαιδευμένους και κατά το νόμο υποκείμενους σε επιστράτευση εφέδρους, όπως παρακάτω:

Αξιωματικούς – ­Μόνιμους Υπαξιωματικούς , μέχρι καταλήψεώς τους από το κατά περίπτωση, προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

, μέχρι καταλήψεώς τους από το κατά περίπτωση, προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Οπλίτες, μέχρι τη συμπλήρωση του 45ου έτους ηλικίας τους.

Οι έφεδροι τοποθετούνται μηχανογραφικά στις Μονάδες από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ανάλογα με τον τόπο διαμονής, την ειδικότητα και το βαθμό τους.

Το σύνολο των εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών του Στρατού Ξηράς διακρίνεται, ανάλογα με την ηλικία, σε:

Α' Σειρά Εφεδρείας: Έως 40 ετών

Έως Β' Σειρά Εφεδρείας: Από 41 έως 45 ετών

Υποχρεώσεις σε Περίοδο Ειρήνης

Ο έφεδρος, μετά την απόλυσή του από το στράτευμα, εντάσσεται στην εφεδρεία και λαμβάνει το Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ), το οποίο έχει χρώμα:

ΠΡΑΣΙΝΟ, για την τοποθέτησή του αρχικά σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

ΛΕΥΚΟ, με το οποίο τίθεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτησή του σε κάποια Μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Πώς καλούνται οι πολίτες σε επιστράτευση

Η πρόσκληση του εφέδρου, σε περίπτωση επιστράτευσης, μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, διαδίκτυο), με τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).

Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημέρωσης του κοινού, τότε ο έφεδρος θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως:

Το χρώμα του ΕΦΠ.

Το γράμμα Ω μαζί με έναν (1) αριθμό.

Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο (2) γράμματα με έναν (1) τετραψήφιο αριθμό.

Για να διαπιστώσει ότι καλείται, πρέπει να εξετάσει εάν οι ανακοινώσεις συμπεριλαμβάνουν ένα (1) από τα παραπάνω συνθηματικά.

Σε περίπτωση που επιστρατεύεται πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:

1. Το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του για να τακτοποιήσει τις άμεσες οικογενειακές του υποθέσεις.

2. Να μελετήσει με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες, που είναι γραμμένες στο ΕΦΠ.

3. Κατά την αναχώρηση για τη Μονάδα, να πάρει μαζί του οπωσδήποτε:

Τροφή για δύο (2) ημέρες (ξηρά τροφή).

Την Αστυνομική του Ταυτότητα

Τα επιστρατευτικά του έγγραφα.

Την Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (εάν έχει).

Ένα (1) μικρό σακίδιο με τα προσωπικά του είδη.

4. Να αναχωρήσει αμέσως για τη Μονάδα, που αναγράφεται στο ΕΦΠ ή ΦΑΠ, για να μπορέσει να παρουσιασθεί έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε συνδυασμό με τα αποκόμματα εισιτηρίων που είναι στο ΕΦΠ του.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.

Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να μετακινηθεί γρήγορα προς τη Μονάδα του, να παρουσιασθεί στο ΣΠΕ ή ΧΣΕ που αναγράφεται στις «Οδηγίες για την Κίνησή σου» που ευρίσκονται στο εμπρός μέρος του ΕΦΠ, ή του ΦΑΠ, προκειμένου από εκεί να προωθηθεί στη Μονάδα του. Εάν βρίσκεται μακριά από το ΣΠΕ ή ΧΣΕ πρέπει να παρουσιασθεί στο πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την κίνησή του.

Πότε έγινε η τελευταία επιστράτευση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το ΓΕΣ, η τελευταία κινητοποίηση του εφεδρικού δυναμικού της χώρας, έλαβε χώρα στις 30 και 31 Ιανουαρίου 1996. Αφορμή γι’ αυτό ήταν το θερμό επεισόδιο που ξεκίνησε με τις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας να αμφισβητήσει την ελληνικότητα των βραχονησίδων Ίμια, 2,5 ναυτικά μίλια ανατολικά της Καλολίμνου.

Ο Στρατός Ξηράς στις 30 23:55 Ιανουαρίου 1996, διέταξε Μερική Επιστράτευση της τοπικής εφεδρείας στην περιοχή της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου.

Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκαν όλοι οι πυρήνες, οι έφεδροι της αυτομάτου ένταξης τοπικά διαμένοντες και οι αναπληρωματικοί έφεδροι, ενώ δεν διενεργήθηκαν επιτάξεις οχημάτων-μέσων και κινήσεις στελεχών, που υπηρετούσαν στην ενδοχώρα, προς τις Μονάδες των συνόρων.

Ο μηχανισμός της κινητοποίησης του εφεδρικού δυναμικού λειτούργησε κατά άψογο τρόπο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χιόνι στη Θράκη και βροχή στα νησιά του Αιγαίου), η προσέλευση των εφέδρων ήταν εντυπωσιακή και ταχύτατη και η αποστράτευσή τους έλαβε χώρα την ίδια μέρα μέχρι το μεσημέρι.