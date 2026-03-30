Επιστρέφουν από τη Γαύδο οι μαθητές που είχαν εγκλωβιστεί: «Έκαναν περιηγήσεις, καθάρισαν τις παραλίες»

Σήμερα άρχισε η διαδικασία επιστροφής των 47 ατόμων, μαθητών και συνοδών, που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στη Γαύδο από τις 25 Μαρτίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πρόκειται για μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης για να λάβουν μέρος στους εορτασμούς της επετείου. Ωστόσο, η επιστροφή τους δεν κατέστη δυνατή, καθώς είχε απαγορευτεί ο απόπλους από το νησί εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας, Γιώργος Ντούτσουλης, μιλώντας στην εκπομπή Συνδέσεις του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκοινωνιών. Όπως εξήγησε, το πλοίο που συνδέει το νησί με τα Σφακιά είναι ανοιχτού τύπου, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον απόπλου, όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τα 5 μποφόρ.

Η παρατεταμένη παραμονή στο νησί κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό. Σύμφωνα με τον κ. Ντούτσουλη, υπήρξε άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση πως, σε περίπτωση που ο καιρός δεν επιτρέψει τη δρομολόγηση του συμβατικού πλοίου σήμερα (30/03), θα επιστρατευτεί φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για τον απεγκλωβισμό μαθητών και γονέων.

Ο κ. Ντούτσουλης περιέγραψε και την καθημερινότητα των μαθητών στο νησί όλες αυτές τις μέρες, σημειώνοντας πως περνούν τέλεια και δεν θέλουν να φύγουν.