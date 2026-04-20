Εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ και πραγματογνώμονα για την τραγωδία στα Τέμπη, Δημήτρη Καρώνη, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν και «Τα Νέα», ο καθηγητής είχε το αυτοκίνητο του μέσα στην πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου. Οι δράστες φέρεται να περίλουσαν με εύφλεκτο υγρό το όχημα, προτού το αναφλέξουν.

Πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, ενώ αμέσως ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ με την έρευνα να αναλαμβάνει η κρατική Ασφάλεια. Οι αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ι.Χ.Ε. όχημα στο δήμο Ζωγράφου Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 20, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κ. Καρώνης είχε εκδώσει μία αμφιλεγόμενη έκθεση για το έγκλημα στα Τέμπη, όπου απέδιδε την καταγεγραμμένη πυρόσφαιρα κατά τη σύγκρουση των συρμών, στην ανάφλεξη ελαίων σιλικόνης των μηχανών, ένα πόρισμα που έχει αντικρούσει πλήθος ειδικών που εμπλέκονται στη διερεύνηση της υπόθεσης.