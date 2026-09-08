Επιθέσεις με χειροβομβίδα στο κέντρο της Αθήνας: Εκτεταμένες ζημιές στα καταστήματα - Στο σημείο τα ΤΕΕΜ

Εκτεταμένες ζημιές έχουν υποστεί τα δύο καταστήματα στα οποία έγιναν οι επιθέσεις νωρίς σήμερα, Τρίτη (08/09), το πρωί.

Να υπενθυμίσουμε πως περί τις 04:25 στο ύψος της Αχαρνών 70, άγνωστο άτομο πλησίασε καφετέρια, που ήταν κλειστή, και χρησιμοποιώντας τη σχάρα από φρεάτιο έσπασε την τζαμαρία.

Στη συνέχεια πέταξε μέσα ένα αντικείμενο, πιθανώς χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη στον χώρο.

​Από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην πρόσοψη του χώρου, που λειτουργεί ως καφέ με ναργιλέδες.

Η δεύτερη επίθεση έγινε μισώ ώρα αργότερα, στις 04:55, στη συμβολή των οδών Μηθύμνης και στην πλατεία Αμερικής.

Άγνωστος φέρεται να έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιώντας σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια να πέταξε στο εσωτερικό εκρηκτικό αντικείμενο, προκαλώντας έκρηξη.

​Στο σημείο το ΤΕΕΜ

​Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για την ασφάλιση της περιοχής και τον αποκλεισμό του χώρου.

​Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ πραγματοποιούν έρευνες για τη συλλογή υπολειμμάτων από το σημείο της έκρηξης, προκειμένου να διακριβωθεί το είδος του εκρηκτικού μηχανισμού, ενώ παράλληλα διενεργείται προανάκριση για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης.

Λίγη ώρα αργότερα, κατά τις 4:55, σημειώθηκε πανομοιότυπη επίθεση με χειροβομβίδα σε άλλο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, του ίδιου ιδιοκτήτη, επί της πλατείας Αμερικής.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency με τις εικόνες καταστροφής στο σημείο της μίας επίθεσης: