Επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό τύπου «γκαζάκια» καταγράφηκε σήμερα (14/8) τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, με τους άγνωστους δράστες να διαφεύγουν από το σημείο με μηχανή.

Όπως αναφέρει σχετικά η ΕΡΤ, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Αλικαρνασσού 57 στον Κολωνό και εξαφανίστηκαν από το σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων αθηναϊκής ομάδας.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.