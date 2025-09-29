Επίθεση με γκαζάκια στην Καλλιθέα: Πήρε φωτιά καφετέρια

Εμπρηστική επίθεση, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε καφετέρια στη Θησέως. Μετά από την κατάσβεση της φωτιάς εντοπίστηκαν στο σημείο υπολείμματα από γκαζάκια.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση, αρχικά από την Άμεση Δράση και εν συνεχεία από την ασφάλεια αλλά και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ.

Από την έκρηξη, προκλήθηκε φωτιά ενώ σημειώθηκαν υλικές ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα, αλλά και στην είσοδο της επιχείρησης. Κλήθηκε η πυροσβεστική, η οποία κατόρθωσε να θέσει υπό έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε.

Για τα αίτια της επίθεσης, πραγματοποιείται προανάκριση από τα στελέχη της ασφάλειας.

