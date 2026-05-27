Επίθεση με κατσαβίδι σε γυναίκα στο Μεσολόγγι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27/5 στην περιοχή του Μεσολογίου που είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr η επίθεση φαίνεται πως είναι συνέχεια επεισοδίου που καταγράφηκε χθες στην ίδια περιοχή, όπου 10χρονος Ρομά δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανήλικων με σκοπό να τον ληστέψουν.

Οι γονείς του θύματος κατήγγειλαν το συμβάν στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους γονείς των ανηλίκων φερόμενων ως δραστών.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί άλλο μέλος της οικογένειας των ανήλικων φέρεται να χτύπησε με κατσαβίδι την μητέρα του φερόμενου θύματος της προηγούμενης επίθεσης.