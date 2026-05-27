Μενού

Επίθεση με κατσαβίδι σε γυναίκα στο Μεσολόγγι - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27/5 στην περιοχή του Μεσολογίου που είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Σταθμευμένα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ | Intime
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Νέο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 27/5 στην περιοχή του Μεσολογίου που είχε σαν αποτέλεσμα μια γυναίκα να οδηγηθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr η επίθεση φαίνεται πως είναι συνέχεια επεισοδίου που καταγράφηκε χθες στην ίδια περιοχή, όπου 10χρονος Ρομά δέχτηκε επίθεση από ομάδα ανήλικων με σκοπό να τον ληστέψουν.

Οι γονείς του θύματος κατήγγειλαν το συμβάν στην αστυνομία, η οποία συνέλαβε τους γονείς των ανηλίκων φερόμενων ως δραστών.

Ωστόσο, σήμερα το πρωί άλλο μέλος της οικογένειας των ανήλικων φέρεται να χτύπησε με κατσαβίδι την μητέρα του φερόμενου θύματος της προηγούμενης επίθεσης.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ