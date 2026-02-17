Επίθεση Μπέου σε Μάντζο: «Ήρθε ο σώγαμπρος να κόψει πίτα - Προσβάλει τους Βολιώτες»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε στον Βόλο, με τον δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο να εξαπολύει επίθεση κατά του βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, με αφορμή την παρουσία του τελευταίου σε κομματική εκδήλωση στην πόλη.

Ο κ. Μπέος, με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, κατηγόρησε τον βουλευτή ότι προσβάλλει τους Βολιώτες, επισημαίνοντας πως ο ίδιος έχει εκλεγεί τρεις φορές από τους πολίτες και ζητώντας σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία. Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για πολιτική υποκρισία.

Αναλυτικά ο κ. Μπέος έγραψε στην ανάρτησή του τα εξής: «Πληροφορήθηκα ότι χθες ήρθε στον Βόλο ο σώγαμπρος,

Δημήτρης Μάντζος, για να κόψει την πίτα του ΠΑΣΟΚ σ' ένα καφέ της... χαράς , μεταξύ συγγενών και φίλων. Και θεώρησε καλό ο ουσιαστικά διορισμένος βουλευτής (Επικρατείας) να προσβάλλει τους Βολιώτες, γιατί επέλεξαν εμένα σε τρεις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις να τους εκπροσωπώ.

Είχαμε και παλαιότερα επισημάνει σε αυτόν τον "Χασοδίκη", άξιο διάδοχο εκείνων που διέπρεψαν με το Χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά, τη Siemens και τα υπόλοιπα, ων ουκ έστιν αριθμός, εγκλήματα που οδήγησαν στην οικονομική εξαθλίωση του λαού μας και την χρεοκοπία της πατρίδας μας ότι οφείλει να είναι σοβαρός και να σέβεται την λαϊκή ετυμηγορία, όπως η Δημοκρατία επιτάσσει. Δυστυχώς το θράσος του είναι αστείρευτο, όχι όμως και η δική μας ανοχή στην άθλια πολιτική του παρουσία.

Καλόν θα είναι λοιπόν αυτός ο πλασιέ του δημοκρατικού ιδεώδους να συνειδητοποιήσει ότι στη Δημοκρατία, τη γνήσια, όχι τη δική του, ο λαός αποφασίζει με τα κριτήρια που οι ίδιοι οι πολίτες θέτουν. Και να θυμάται πως στην πόλη μας οι γυναίκες, σε αντίθεση με την Βουλή, δεν... λιποθυμούν με την παρουσία του ή τις "παπάτζες" του. Οφείλει να το ξέρει...»

Ο κ. Μάντζος απάντησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απορρίπτοντας τις προσωπικές αιχμές και τονίζοντας ότι δεν θα τις σχολιάσει. Σε πολιτικό επίπεδο, κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι λειτουργεί ως «χειροκροτητής» της κυβέρνησης και ότι επιτίθεται στην αντιπολίτευση με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς.

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποδέχεται τέτοιες πρακτικές και κάλεσε τον δήμαρχο να επικεντρωθεί στα προβλήματα της πόλης, συνεχίζοντας, όπως ανέφερε, το πολιτικό έργο του κόμματός του.

Ο κ. Μάντος έγραψε στην ανάρτησή του τα εξής: «Πληροφορήθηκα ότι ο γνωστός για τις δημοκρατικές του ευαισθησίες Δήμαρχος Βόλου ασχολήθηκε με μένα προσωπικά και τα όσα είπα χθες βράδυ σε κομματική εκδήλωση στον Βόλο.

Οι προσωπικές αναφορές του στον χαρακτήρα, το επάγγελμα και την οικογένειά μου σίγουρα δεν χρήζουν απάντησης. Πιστεύω βαθιά ότι ο δημόσιος λόγος πρέπει τουλάχιστον να μην προκαλεί αποστροφή. Ωστόσο, είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε όσα πολιτικά ο ίδιος προσπάθησε να ισχυριστεί.

Ας πληροφορηθεί, λοιπόν, ο Δήμαρχος ότι, επειδή τη δική μας πίτα στον Βόλο δεν την έκοψε η «Ομάδα Αλήθειας», σε μας ακούστηκαν μόνο αλήθειες, δημόσια, μπροστά σε όλους. Αλήθειες που κατανοούμε ότι πονούν, ότι ενοχλούν όσους έχουν αλλεργία στα γεγονότα και την πολιτική κριτική.

Όπως αυτή που είπαμε χθες και επαναλαμβάνουμε και σήμερα, ότι δηλαδή δεν είναι δουλειά του δημάρχου να «χρίζει» ισόβιο Πρωθυπουργό τον κ. Κ. Μητσοτάκη και να επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης με χαρακτηρισμούς όπως «Μίκι Μάους» και «καρτούν».

Το Κίνημα που έχω την τιμή να εκπροσωπώ στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, που θεμελίωσε την αυτοδιοίκηση και έκανε πράξη την πραγματική αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη, δεν ανέχεται την εικόνα δημάρχων «χειροκροτητών» της Κυβέρνησης.

Καλό είναι, λοιπόν, στο επόμενο «διάγγελμά» του ο Δήμαρχος Βόλου να ασχοληθεί με την πόλη και τα προβλήματά της και να αφήσει τις δηλώσεις αφοσίωσης και πίστης στον κ. Μητσοτάκη.

Όσο για το ποιος προσβάλλει τους Βολιώτες και τον Βόλο, δεν μπορεί, όλο και κάποιος καθρέφτης θα υπάρχει στο Γραφείο Δημάρχου.

Εμείς, πάλι, συνεχίζουμε την πολλή δουλειά που έχουμε μπροστά μας, για να φέρουμε το φως που θα διαλύσει το σκοτάδι, παντού.

Όσο ενοχλούμε, τόσο δυναμώνουμε.

Αυτά τα ολίγα

και Καλές Απόκριες.»