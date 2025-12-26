Μενού

Επίθεση σκύλου στην Αταλάντη: Γυναίκα έχασε δύο δάχτυλα το βράδυ των Χριστουγέννων

Γυναίκα στην Αταλάντη χρειάστηκε ναακρωτηριάσει δυο δάχτυλα, μετά από επίθεση σκύλου γείτονα ανήμερα Χριστουγέννων.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο γείτονα δέχθηκε γυναίκα στην Αταλάντη το βράδυ των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο ΚΑΤ για επέμβαση επανασυγκόλλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η οικογένειά της είχε ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του ζώου να το περιορίσει, κάτι που δεν συνέβη.

