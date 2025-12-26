Επίθεση σκύλου στην Αταλάντη: Γυναίκα έχασε δύο δάχτυλα το βράδυ των Χριστουγέννων

Επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο γείτονα δέχθηκε γυναίκα στην Αταλάντη το βράδυ των Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης και στη συνέχεια στο ΚΑΤ για επέμβαση επανασυγκόλλησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, η οικογένειά της είχε ζητήσει από τον ιδιοκτήτη του ζώου να το περιορίσει, κάτι που δεν συνέβη.