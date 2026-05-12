Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (12/5) μετά από εισβολή ομάδας 7 έως 10 ατόμων με κράνη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επιτιθέμενοι κατά φοιτητών με βαριοπούλες και μαχαίρια.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι ταραχές ξεκίνησαν από τους μαυροφορεμένους δράστες περί τις 16:30 και διαχύθηκαν τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, με αναφορές για δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 8 άτομα.