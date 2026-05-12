Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (12/5) μετά από εισβολή ομάδας 7 έως 10 ατόμων με κράνη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, επιτιθέμενοι κατά φοιτητών με βαριοπούλες και μαχαίρια.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι ταραχές ξεκίνησαν από τους μαυροφορεμένους δράστες περί τις 16:30 και διαχύθηκαν τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο του πανεπιστημίου, με αναφορές για δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 8 άτομα.
- Business coach αποκαλύπτει πώς θα μαζέψεις 4.500 ευρώ τον χρόνο αν κόψεις αυτές τις πέντε συνήθειες
- Survivor: Στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος - Εξετάζεται αεροδιακομιδή στις ΗΠΑ
- Ηλιούπολη: Συγκλονίζει το σημείωμα της 17χρονης που σκοτώθηκε - Στο ΚΑΤ μεταφέρεται το δεύτερο κορίτσι
- Πέθανε η Μπέτι Μπρόντερικ: Ποια είναι η υπόθεση δολοφονίας που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 80
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.