Έρευνα αποκαλύπτει το ποσοστό των πνιγμών στην Ευρώπη: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Η έρευνα των πνιγμών στην Ευρώπη αφορά το 2022, όπου καταγράφηκε πτώση της τάξης του 4%.

Ναυαγοσώστης επιτηρεί σε παραλία
Ναυαγοσώστης επιτηρεί σε παραλία | Eurokinissi
Έρευνα της Eurostat αποκάλυψε το συνολικό ποσοστό των πνιγμών στην Ευρώπη, με το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Κύπρο να βρίσκονται ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις, την ώρα που η Ελλάδα είναι σε ιδιαίτερα υψηλή (σ.σ. θέση).

Όπως αποκάλυψε η έκθεση της Eurostat, οι θάνατοι από πνιγμό στην Ευρώπη, για το 2022, κατέγραψε ποσοστό της τάξης του 4%, η μείωση αυτή δεν «συναντάται» στην Ελλάδα που βρίσκεται σε μία από τις υψηλότερες θέσεις.

Συγκεκριμένα, ένας στους 17 πνιγμούς που καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει στην Ελλάδα. Η χώρα βρίσκεται στην έβδομη υψηλότερη θέση, σε απόλυτους αριθμούς ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους.

Πνιγμοί στην Ευρώπη
Πνιγμοί στην Ευρώπη | Eurostat

Τι αποκάλυψε η έρευνα των πνιγμών στην Ευρώπη

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, κάθε χρόνο πνίγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4.810 άνθρωποι, αριθμός που είναι κατά 3,9% μικρότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (5.004 πνιγμοί).

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2011, όταν οι πνιγμοί αντιπροσώπευαν το 4,2% όλων των τυχαίων θανάτων.

Πνιγμοί στην Ευρώπη (2022, σε απόλυτους αριθμούς)

Οι περισσότεροι πνιγμοί καταγράφηκαν:

  • Στη Γαλλία (784)
  • Στη Γερμανία (542)
  • Στην Πολωνία (535)
  • Στη Ρουμανία (472)
  • Στην Ισπανία (449)
  • Στην Ιταλία (295)
  • Στην Ελλάδα (283) – αυξημένοι σε σχέση με το 2021 (258)

Οι λιγότεροι πνιγμοί καταγράφηκαν:

  • Στο Λουξεμβούργο (1)
  • Στη Μάλτα (3)
  • Στην Κύπρο (13)
  • Στη Σλοβενία (25)

