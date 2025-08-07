Έρευνα αποκαλύπτει το ποσοστό των πνιγμών στην Ευρώπη: Πού βρίσκεται η Ελλάδα

Έρευνα της Eurostat αποκάλυψε το συνολικό ποσοστό των πνιγμών στην Ευρώπη, με το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Κύπρο να βρίσκονται ανάμεσα στις τελευταίες θέσεις, την ώρα που η Ελλάδα είναι σε ιδιαίτερα υψηλή (σ.σ. θέση).
Όπως αποκάλυψε η έκθεση της Eurostat, οι θάνατοι από πνιγμό στην Ευρώπη, για το 2022, κατέγραψε ποσοστό της τάξης του 4%, η μείωση αυτή δεν «συναντάται» στην Ελλάδα που βρίσκεται σε μία από τις υψηλότερες θέσεις.
Συγκεκριμένα, ένας στους 17 πνιγμούς που καταγράφονται ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμβαίνει στην Ελλάδα. Η χώρα βρίσκεται στην έβδομη υψηλότερη θέση, σε απόλυτους αριθμούς ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους.
Τι αποκάλυψε η έρευνα των πνιγμών στην Ευρώπη
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, κάθε χρόνο πνίγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4.810 άνθρωποι, αριθμός που είναι κατά 3,9% μικρότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος (5.004 πνιγμοί).
Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από την έναρξη της συλλογής δεδομένων το 2011, όταν οι πνιγμοί αντιπροσώπευαν το 4,2% όλων των τυχαίων θανάτων.
Πνιγμοί στην Ευρώπη (2022, σε απόλυτους αριθμούς)
Οι περισσότεροι πνιγμοί καταγράφηκαν:
- Στη Γαλλία (784)
- Στη Γερμανία (542)
- Στην Πολωνία (535)
- Στη Ρουμανία (472)
- Στην Ισπανία (449)
- Στην Ιταλία (295)
- Στην Ελλάδα (283) – αυξημένοι σε σχέση με το 2021 (258)
Οι λιγότεροι πνιγμοί καταγράφηκαν:
- Στο Λουξεμβούργο (1)
- Στη Μάλτα (3)
- Στην Κύπρο (13)
- Στη Σλοβενία (25)
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.