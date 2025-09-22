Μενού

Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα υδρόμετρα στην Ελλάδα: Τα διέθεταν 30% πιο ακριβά από την Ευρώπη

Εταιρείες φέρεται να πουλούσαν 30% πιο ακριβά τα υδρόμετρα στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη.

Η Λίμνη του Μόρνου
Η Λίμνη του Μόρνου | Intime
Στο επίκεντρο έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχουν μπει τρεις εταιρείες που ανέλαβαν -εκ μέρους συγκεκριμένων Δήμων- την πώληση υδρομέτρων στην Ελλάδα, δηλαδή ρολόγια σχετικά με την κατανάλωση νερού στις πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι τρεις εταιρείες ελέγχονται για παράνομες πρακτικές ως προς την πώληση υδρομέτρων στην Ελλάδα, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 180 εκατ. ευρώ, για να τοποθετηθούν σε Δήμους της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, τα υδρόμετρα μπήκαν στους περίπου μισούς δήμους της χώρας, πάνω από 100 πιο συγκεκριμένα, αλλά το κομμάτι της αγοράς ανέλαβαν τρεις εταιρείες, οι οποίες ελέγχονται για πρακτικές καρτέλ.

Η καταγγελία στην ευρωπαϊκή εισαγγελία έγινε από εργαζόμενο, ή στέλεχος, ρυθμιστικής αρχής, με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι προμηθευτές δίναν τα υδρόμετρα 30% παραπάνω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, τέλος, είναι ότι η εγκατάσταση των ρολογιών έχει γίνει στο 90%.

ΕΛΛΑΔΑ