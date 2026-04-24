Έρευνα των αρχών για γνωστό πρωταθλητή τζούντο: Βρήκαν στο αυτοκίνητό του πάνω από ένα εκατ. ευρώ

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται γνωστός αθλητής του τζούντο, ο οποίος φέρεται να εντοπίστηκε χρηματικό πόσο που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στο Κιάτο, και το υπέρογκο ποσό εντοπίστηκε στα πλαίσια τυχαίου αστυνομικού ελέγχου σε όχημα στην Εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ANT1 εντόπισαν ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (1.150.000 €) στο πορτμπαγκάζ του ΙΧ εκκινώντας την υποψία ότι πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος και προκαλώντας την άμεση προσαγωγή του άνδρα.
Ο πρωταθλητής τζούντο ισχυρίστηκε ότι προσκόμισε νόμιμα το ποσό από επιχειρηματίες της Βέροιας και της Αθήνας για να τα μεταφέρει σε έμπορο φρούτων στην Πελοπόννησο και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών.
