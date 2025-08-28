Εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου στη Θεσσαλονίκη: Έπεσε από σκαλωσιά

Νέο εργατικό ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 54χρονου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 54χρονος έπεσε από σκαλωσιά στην οδό Σπανού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο επιχείρησαν συμβατικό ασθενοφόρο, κινητή ιατρική μονάδα, τέσσερις διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ. Ο πολυτραυματίας ταθεροποιήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο.