Εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε 49χρονος

Ένας 49χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Νέο εργατικό ατύχημα σε χώρο δουλειάς.

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (11/2) σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένας εργαζόμενος 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο με γιατρό και διασώστες για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης αναφέρεται: «Σήμερα 11/02/2026, κατά τις πρωινές ώρες, Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που αφορούσε άνδρα 49 ετών, σε εργοστάσιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο εφαρμόστηκε άμεσα εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος. Ακολούθως, διακομίστηκε σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στο εφημερεύον Νοσοκομείο, ΓΝΘ "Παπανικολάου", για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν μία (1) Κινητή Ιατρική Μονάδα (Μ2) με ιατρό και ένα (1) συμβατικό ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης. Ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

