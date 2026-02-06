Εργατικό δυστύχημα στη Μεσσηνία: Νεκρός 45χρονος που καταπλακώθηκε από χώμα και μπάζα

Σοκ έχει προκαλέσει εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 15.30, σήμερα Παρασκεύη 6 Φεβρουαρίου στον Άρι Μεσσηνίας, καθώς 45χρονος έχασε τη ζωή του, επειδή καταπλακώθηκε απο χώμα και μπάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive.gr, το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν ο 45χρονος εργάτης χειριστής κομπρεσέρ, μέλος συνεργείου εργολάβου, καθώς έσκαβε για δίκτυο ομβρίων υδάτων, το έδαφος υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα και να καταπλακωθεί από τα μπάζα.

Στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του ενώ κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον άτυχο 45χρονο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου μεταφέρθηκε ο άνδρας, οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ για μισή ώρα, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Ο 45χρονος εργάτης έφερε τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά, και είχε καταλήξει ήδη από το σημείο του συμβάντος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Καλαμάτας.