Εργατικό δυστύχημα στην Πρέβεζα: Νεκρός άνδρας που έπεσε από οικοδομή

Σοκ έχει προκαλέσει εργατικό δυστύχημα που έλαβε χώρα στην Πρέβεζα, χθες Πέμπτη 19 Ιουνίου καθώς ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από εργατικό δυστύχημα σε οικοδομή.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news, όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6), κατά τη διάρκεια εργασιών στο Καναλάκι Πρέβεζας, όταν ο άτυχος άνδρας, όσο έκανε καλουπώματα, έπεσε από τον πρώτο όροφο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο 57χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Γιάννενα, όμως δυστυχώς δεν τα καταφερε και άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή.

Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.