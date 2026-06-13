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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη σε εργατικό δυστύχημα - Συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο

Τραγικό εργατικό δυστύχημα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, όπου 56χρονη έχασε τη ζωή της όταν συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο.

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Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 56χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το νήμα της ζωής της άτυχης εργαζόμενης κόπηκε βίαια γύρω στις 07:30 το πρωί όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε και συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο στο εσωτερικό της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν εξονυχιστική έρευνα για να φως στα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.

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