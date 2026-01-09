Έρχεται «χειμωνιάτικο» σκηνικό καιρού με παγετό και κρύο: Οι περιοχές με θερμοκρασία υπό του μηδενός

Για χειμωνιάτικο σκηνικό καιρού κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι της χώρας με τις βροχές να αυξάνονται σημαντικά κατά τόπους, τις θερμοκρασίες να «πέφτουν», και παγετό και χιονοπτώσεις στα ορεινά να αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, στα βόρεια ηπειρωτικά η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 11 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 14 με 15, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 βαθμούς Κελσίου, με παγετό να επικρατεί σε αρκετές περιοχές.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία, είναι εξαιρετικά χαμηλή με περιοχές, υπό του μηδενός. Λίγα λεπτά μετά τις 07:00 η Αλεξανδούπολη και οι Σάπες, «έγραψαν» -1 και το Κάτω Νευροκόπι -2. Η Δράμα σημείωσε 0 βαθμούς ενώ το Σουφλί και η Ορεστιάδα 2. Η γενικότερη πρόγνωση αναφέρει θερμοκρασίες από - 4 μέχρι 11 βαθμούς κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερο φαίνεται το σκηνικό στις Κυκλάδες και την Κρήτη με θερμοκρασίες από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου «το κοντέρ θα γράψει» από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Τι ισχύει για την Αττική

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις και βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Βέβαια, γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

