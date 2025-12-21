Μενού

Έρχονται Χριστούγεννα, ώρα για επιστροφή πινακίδων: Πού γίνεται και ποιοι τη δικαιούνται

Με αφορμή τα Χριστούγεννα θα προχωρήσει η επισπευσμένη επιστροφή πινακίδων, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων.

Ελληνικές πινακίδες
Ελληνικές πινακίδες | Shutterstock
Με αφορμή τα Χριστούγεννα θα προχωρήσει η επισπευσμένη επιστροφή πινακίδων, που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, θα μπορούν να παραλάβουν από αύριο Δευτέρα (22/12) οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους στο διάστημα των Χριστουγέννων, όπως μεταφέρει και το ΑΜΠΕ.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων για την παραλαβή τους δικαιολογητικών:

  • άδεια κυκλοφορίας
  • ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  • αστυνομική ταυτότητα
  • διαβατήριο ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος

Η διαδικασία θα γίνεται στα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας (Λιοσίων 22), από τις 9 πμ έως τις 2:30 μμ.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές Αρχές.

