«Έσπασε» η ησυχία στο Αιγαίο: Νέο επεισόδιο με τουρκικά F16 - Άμεση αναχαίτιση από τους Ικάρους

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τελευταία «αερομαχία» πάνω από το Αιγαίο, τουρκικά F16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την τελευταία «αερομαχία» μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αεροσκαφών πάνω από το Αιγαίο, σήμερα Παρασκευή (19/12) τουρκικά F-16 παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πολεμική Αεροπορία.

Αμέσως απογειώθηκαν ελληνικά αεροσκάφη, τα οποία εντόπισαν τα τουρκικά F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η εμπλοκή ήταν το επόμενο βήμα, ανάμεσα σε Λήμνο και Λέσβο, όπου τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αποσύρθηκαν από τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Συνολικά, σημειώθηκαν οκτώ παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, οι δύο από ζευγάρι F-16 και οι άλλες έξι από αεροσκάφος ηλεκτρονικού πολέμου.

