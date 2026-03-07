«Έσπασε» κάθε νόμο με τη μοτοσικλέτα και το έβγαλε βίντεο: Εύκολη σύλληψη για την ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων συνέλαβαν 30χρονο ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο, ζωντανές μεταδόσεις και αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα στο οδικό δίκτυο της Αττικής, παραβιάζοντας σχεδόν κάθε άρθρο του ΚΟΚ.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ: «Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε λογαριασμό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, στα βίντεο που είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο λογαριασμό εμφανιζόταν αναβάτης δίκυκλης μοτοσικλέτας, η οποία προορίζεται για αποκλειστική χρήση σε πίστες χώματος, να συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες και να οδηγεί στο οδικό δίκτυο της Αττικής, αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σε ζωντανή μετάδοση που πραγματοποίησε την 5-3-2026 από τον επίμαχο λογαριασμό, εμφανιζόταν να πραγματοποιεί «σούζες» κρατώντας κινητό τηλέφωνο στο ένα χέρι, ενώ σε άλλα βίντεο οδηγεί πατώντας πάνω στη σέλα κινούμενος και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεντρωθέν δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 30χρονο αλλοδαπό, ως τον οδηγό της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τον οποίο εντόπισαν και συνέλαβαν πρωινές ώρες της 6-3-2026 στην Αίγινα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας για προτροπή σε τέλεση αδικήματος, πλαστογραφία και επικίνδυνη οδήγηση.