Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ εκδηλώθηκε και φωτιά.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πραγματοποιούνται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
- Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο της Κινέττας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου
- Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο αποκαταστάθηκε μερικώς και η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.
Το korinthostv.gr δημοσιεύει βίντεο από το σημείο όπου σημειώθηκε η ανατροπή της νταλίκας, όπου διακρίνεται μαύρος καπνός.
