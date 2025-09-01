Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ανατροπή φορτηγού σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, ενώ εκδηλώθηκε και φωτιά.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, πραγματοποιούνται οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα πραγματοποιείται από τον κόμβο της Κινέττας μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου Η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο αποκαταστάθηκε μερικώς και η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου από τις 2 δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας.

Το korinthostv.gr δημοσιεύει βίντεο από το σημείο όπου σημειώθηκε η ανατροπή της νταλίκας, όπου διακρίνεται μαύρος καπνός.