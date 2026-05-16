Eurovision 2026: Χαμός στις Σέρρες για το «Ferto» – Στήθηκε γιγαντοοθόνη

Με τους παλμούς να χτυπάνε κόκκινο και την αδρεναλίνη στα ύψη προετοιμάζεται η πόλη των Σερρών για τη μεγάλη βραδιά του τελικού της Eurovision. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον «δικό μας» Σερραίο Ακύλα, ο οποίος είναι έτοιμος να κατακτήσει την Ευρώπη με το εκρηκτικό του τραγούδι «Ferto».

Από νωρίς το απόγευμα, η καρδιά της πόλης χτυπά στην πλατεία Κρονίου. Εκεί έχει ήδη στηθεί μια εντυπωσιακή γιγαντοοθόνη που θα μεταδώσει ζωντανά τον τελικό, μετατρέποντας το κέντρο σε μια τεράστια, ανοιχτή γιορτή για κατοίκους και επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν τον παλμό της βραδιάς όλοι μαζί, σαν μια παρέα.