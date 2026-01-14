Εξαφάνιση 16χρονης: Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι την είδε στo μετρό στην περιοχή του Παγκρατίου

Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας συνεχίζει να πυκνώνει, καθώς νέα μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στο ήδη σύνθετο παζλ των κινήσεών της. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», μια γυναίκα υποστηρίζει ότι είδε τη νεαρή στο μετρό εχθές (13/1/2026).

Η μάρτυρας ανέφερε ότι η κοπέλα φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τις προηγούμενες εμφανίσεις της και ήταν έντονα βαμμένη, κυρίως στα μάτια.

Όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με την Ζήνα», μόλις η 16χρονη αντιλήφθηκε ότι την αναγνώρισαν, τράβηξε βιαστικά την κουκούλα της για να καλύψει το πρόσωπό της.

Η γυναίκα την είδε χθες, περίπου στις 17:15, να κινείται με την κόκκινη γραμμή του μετρό.

Ανοιχτά τα κίνητρα – Τι εξετάζουν οι αρχές

Το κίνητρο της εξαφάνισης παραμένει ασαφές. Η πρόσφατη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα φαίνεται πως την επηρέασε, ενώ πληροφορίες από το εξωτερικό κάνουν λόγο για δύσκολη σχέση με τον πατέρα της - χωρίς επίσημη επιβεβαίωση.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η εμφάνιση του 58χρονου άνδρα που φαίνεται σε βίντεο να συνομιλεί μαζί της στην Πάτρα. Ο ίδιος δήλωσε ότι βρισκόταν εκεί για να αγοράσει το παλιό κινητό της κόρης του έναντι 200 ευρώ και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι συνεργάζεται πλήρως.