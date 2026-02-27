Εξαφάνιση Λόρας: «Νιώθω χάλια - Δεν ξέρουν την οικογένεια μας» - Ο πατέρας της 16χρονης σπάει τη σιωπή του

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση εξομολογήθηκε πως είναι ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, του κοριτσιού που εξαφανίστηκε από το σπίτι τους στο Ρίο της Πάτρας, καθώς μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Το 'Χουμε!», λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό της από τις γερμανικές αρχές, μετά από 48 μέρες εξαφάνισης.

Όπως ανέφερε βρισκόταν στο Αμβούργο, έχοντας ταξιδέψει από το Βερολίνο, προκειμένου να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα για την κόρη του ωστόσο οι αρχές, σε πρώτη φάση, δεν δίνουν πληροφορίες καθώς το κορίτσι θα πρέπει πρώτα να «ανακριθεί» για το που ακριβώς ήταν όλο αυτό το διάστημα.

«Αλλά δόξα τω θεώ, τη βρήκαν» είπε προσθέτοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του βρίσκονται σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

«Πώς μπορείς να νιώσεις όταν φεύγει το παιδί σου;» πρόσθεσε, λέγοντας πως το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να τη δει και να μιλήσει μαζί της.

Ερωτηθείς για όσα έχουν ειπωθεί στο δημόσιο λόγο το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με την οικογένεια του και ειδικότερα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η Λόρα, ο ίδιος έκανε λόγο για ανοησίες και ψέματα.

«Είμαι απογοητευμένος από τους δημοσιογράφους. Δεν με ξέρουν, δεν ξέρουν την οικογένεια μας», είπε μεταξύ άλλων.

«Τα παιδιά έχουν μεγάλη φαντασία. Θέλουν να είναι ανεξάρτητα. Αυτό μπορεί να συμβεί με κάθε παιδί.», τόνισε αναφέροντας πως το πρώτο πράγμα που θα της πει μόλις ανταμώσουν, είναι ότι η οικογένεια της την αγαπά πολύ.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρεί ότι η Λόρα μετά από όλα αυτά θα είναι δύσκολο να επιστρέψει στην Ελλάδα. «Πιστεύω ψυχολογικά δεν θα τα καταφέρει», είπε χαρακτηριστικά.